إسقاط مروحية للنظام السوري في إدلب

اسقطت فصائل المعارضة السورية مروحية تابعة للنظام خلال تحليقها فوق منطقة "خفض التصعيد"، شمالي سوريا.

وأفادت مصادر في المعارضة، أن الفصائل أصابت المروحية بشكل مباشر خلال تحليقها فوق قرية النيرب، غرب مدينة سراقب الاستراتيجية، ما أدى إلى اشتعال اللهب فيها ومن ثم سقوطها.

وأشارت المصادر إلى أن المروحية حلقت في المنطقة لاستهداف فصائل المعارضة التي تحاول التقدم باتجاه مدينة سراقب وإعادة السيطرة عليها.

وتشهد منطقة خفض التصعيد خروقات واسعة من قبل النظام المجموعات الإرهابية التابعة لإيران مدعومة باسناد جوي روسي، حيث تقدم النظام وحلفائه في أجزاء واسعة من المنطقة وباتت قريبة من السيطرة على طريق حلب-دمشق السريع M5.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.



ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.



كما بلغ عدد النازحين بالقرب من الحدود السورية التركية مليون و677 ألف نازح.