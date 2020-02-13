رئيس وزراء قبرص التركية: لدينا حقوق في شرق المتوسط مثل القبارصة الروم

أكّد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، أن بلاده تتمتع بحقوق في شرق المتوسط، مثل الجانب الرومي من الجزيرة.

جاء ذلك في تصريحات على هامش زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، الخميس.

وأوضح أن قبرص الشمالية تأسست بهدف تأمين مستقبل أفضل قائم على الحرية والاستقلال والحياة الكريمة للقبارصة الأتراك.

وأضاف بأنه طلب من البرلمانيين البريطانيين الذين التقاهم خلال الزيارة، ألا ينسوا أن بلادهم تعتبر واحدة من 3 دول ضامنة في الجزيرة، إلى جانب تركيا واليونان.

وتابع قائلا: "إن تركيا وقفت إلى جانب قبرص الشمالية في أوقاتها الحرجة، وأدت مهمتها فيها كدولة ضامنة، على عكس بريطانيا التي لم تفعل شيئا في هذا الإطار حتى الآن، لكن وبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ننتظر منها القيام ببعض المساهمات والمساعدات في سبيل منح القبارصة الأتراك حقوقهم".

وأشار إلى وجود شعبين في جزيرة قبرص، يتمتعان بحقوق متساوية حسب القانون الدولي، مضيفا "أن القبارصة الأتراك يتمتعون بنفس الحقوق مع الروم، ومن المهم في هذا الإطار الاعتراف بشكل أكبر بقبرص الشمالية كدولة مستقلة".

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز المفاوضات بينهما حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي، ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن الوجود التركي (العسكري) فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.