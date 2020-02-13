عالم متخصص في الأمراض المعدية يحذر من إمكانية إصابة ثلثي سكان العالم بكورونا

حذر عالم شهير في الأمراض المعدية، اليوم الخميس، من أن فيروس كورونا المستجد من الممكن أن يصيب ثلثي سكان العالم، حسبما نقلت عنه وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وأوضح أيرا لونجيني، المستشار في منظمة الصحة العالمية، والذي تابع العديد من الدراسات حول إمكانية انتقال فيروس كورونا في الصين أن عدد الإصابات بالفيروس الذي قفز بشكل متسارع اليوم مسجلاً نحو 60 ألفاً قد يصل إلى مليارات البشر.

وعلى الرغم من الإجراءات التي اتبعتها الصين لاحتواء الفيروس بما في ذلك الحجر الصحي على العديد من المدن، فإن ذلك قد يبطئ انتشاره إلا أنه حظي قبل ذلك بقرصة الطواف في أرجاء الصين وما حولها، قبل أن تظهر أعراضه.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع إعلان الصين زيادة هائلة في عدد المصابين اليوم الخميس بنحو 15 ألفاً، بعد تغيير آليات تصنيف الحالات.

وبنى لونجيني استنتاجاته على حقيقة أن كل مصاب بالفيروس ينقل العدوى إلى ما بين اثنين وثلاثة أشخاص آخرين.