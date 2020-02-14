مسؤول أمريكي: واشنطن وطالبان تتوصلان إلى هدنة لـ7 أيام

توصلت الولايات المتحدة إلى وقف لإطلاق النار مدته 7 أيام مع حركة طالبان، حسب مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية.

ونقل الإعلام الأمريكي، الجمعة، عن المسؤول الذي لم تفصح عن اسمه، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال فترة قصيرة.

وأوضح المسؤول أن مباحثات سلام واسعة ستنطلق بعيد فترة الهدنة تتوقف فيها طالبان عن القيام بالهجمات.

وأشار إلى واشنطن ستراقب الوضع، وستنتقل إلى مرحلة إبرام اتفاقية مع طالبان حال عدم خرق الهدنة.

وأكد أنّ مباحثات السلام واسعة، وتشمل كافة الأراضي الأفغانية، مبينا أن الرئيس دونالد ترامب ينظر بإيجابية إلى الاتفاق مع طالبان.

وأضاف أن القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان خلال 18 شهرا، إذا سارت المباحثات بين الولايات المتحدة وطالبان كما هو مخطط لها.

والأربعاء، كشف مسؤولون أمريكيون وأفغان، لصحيفة "نيويورك تايمز" عن موافقة ترامب على اتفاق سلام "مشروط" مع طالبان.

وحسب الصحيفة، لن يتم التوقيع رسميا على اتفاق السلام بين الطرفين "إلا إذا قدمت طالبان دليلا على التزامها به خلال فترة مدتها 7 أيام، سيتم إعلانها في وقت لاحق من فبراير/ شباط الجاري".

وتسيطر طالبان على نحو 59 من أصل 407 وحدات إدارية تتشكل منها أفغانستان، بينما تتمتع بنفوذ في 119 وحدة إدارية أخرى، وفق تقرير مكتب الولايات المتحدة لإعادة إعمار أفغانستان.