بعد وفاة مواطنين بالفيروس.. إيران تنشئ مركزا لمكافحة "كورونا"

أسست السلطات الإيرانية مركزا للوقاية ومكافحة فيروس "كورونا"، بناء على تعليمات رئيس البلاد حسن روحاني، على خلفية وفاة مواطنين اثنين جراء الإصابة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية، علي ربيعي، عبر تغريدة على تويتر، الخميس، أن تأسيس المركز جرى بحضور كل من وزراء الصحة، والداخلية، والسياحة والنقل، فضلا عن ممثل عن القوات المسلحة الإيرانية.

وأكد على أن الحكومة الإيرانية ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لمكافحة الفيروس، داعيا المواطنين للاستجابة لتوصيات وزارة الصحة والتعاون معها في هذا الشأن.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، وفاة شخصين بسبب فيروس "كورونا" الجديد، في ولاية "قم".

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وأفادت بكين بارتفاع حالات الوفاة جراء الفيروس داخل الصين إلى 2120 شخصا، وأكثر من 74 ألفًا و576 مصابا.