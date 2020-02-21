بُعيد زيارة بومبيو للسعودية.. الحوثيون يستهدفون المملكة بصواريخ بالستية

أعلن الدفاع الجوي السعودي، فجر الجمعة، اعتراض صواريخ بالستية أطلقها مسلحو الحوثي تجاه مدن عدة بالمملكة.

وأوضح المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الحوثية عند الساعة 12:30، بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف المالكي أن "الصواريخ أطلقت بطريقة مُتعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

كما ذكر مُتحدث التحالف أن "العاصمة اليمنية صنعاء، أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل الحوثيين تجاه أراضي المملكة".

ولفت المالكي إلى أن "قيادة التحالف ستستمر في تنفيذ كافة الإجراءات الحازمة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لحماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية".

وتستهدف جماعة "الحوثي" بين الحين والآخر أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، فيما يعلن التحالف التصدي لتلك الهجمات.

يأتي ذلك بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الأميركي للسعودية ونفقده قاعدة الأمير سلطان الجوية ومنظومة باتريوت المنشورة هناك فيما قال إنه "يبرز العلاقة الأمنية الأميركية السعودية الطويلة الأمد ويؤكد مجددا تصميم أميركا على الوقوف مع السعودية في مواجهة السلوك الإيراني الخبيث".

وقال وزارة الخارجية الأميركي "ردا على الهجمات وبناء على طلب السعودية نشرت الولايات المتحدة منظومة دفاعية صاروخية ومقاتلات في مهمة دفاعية لردع وحماية السعودية من أي هجمات مستقبلية".