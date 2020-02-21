تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل

أعلنت هيئة البث العبرية، الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في إسرائيل.

وقالت الهيئة إنه تم اكتشاف الإصابة "لدى امرأة تمت إعادتها مع 10 مواطنين آخرين، من السفينة (دايموند برينسس) السياحية، قبالة سواحل اليابان فجر اليوم".

وأشارت أن الإسرائيلية أصيبت بالفيروس لدى تواجدها في اليابان، وعند عودتها تم اكتشاف إصابتها.

وأضافت الهيئة "تخضع المصابة والآخرون لحجر صحي في المنشأة الطبية الخاصة التي أقيمت خارج مستشفى شيبا تل هاشومير" وسط البلاد.

وتابعت أن "الفحوصات المخبرية أظهرت أن العشرة الآخرين لم يصابوا بالفيروس".

وكان 11 شخصا عادوا إلى إسرائيل فجر الجمعة، بعد أن أمضوا أياما على متن سفينة "دايموند برينسس" قبالة سواحل اليابان.

وخضع الإسرائيليون مع باقي ركاب السفينة للحجر، حيث تم اكتشاف إصابة 4 إسرائيليين بالفيروس، ونقلهم إلى مستشفى باليابان لتلقي العلاج.

وبهذه الحالة المسجلة، يصل عدد الإسرائيليين المصابين بالفيروس إلى 5.

والمصابون الواصلون وضعوا ضمن الحجر الصحي، ولم يسمح لهم بلقاء عائلاتهم.