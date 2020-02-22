وصول الفريق العلمي التركي إلى قاعدته المؤقتة في أنتاركتيكا

أعلنت تركيا السبت، وصول فريق رحلتها العلمية الرابعة، إلى قاعدته المؤقتة في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).

وأفادت وزارة الصناعة والتكنولوجيا في بيان، أن الفريق التركي وصل القاعدة العلمية المؤقتة في جزيرة "هورس شو".

وأوضح البيان أن قائد الفريق التركي البروفيسور أرسال بشار، أكد وصولهم إلى القاعدة العملية.

والجمعة، أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، أن الفريق انتهى من تأسيس محطة ثابته للملاحة عبر الأقمار الصناعية في جزيرة "ديسمال" بالقارة القطبية، وهي أول محطة من نوعها خارج البلاد.

وذكر البيان، أن الفريق لدى انتهائه من تأسيس المحطة في "ديسمال"، تابع رحلته إلى "هورس شو" التي تبعد عن الأولى 73 كم، وأقام فيها مخيمه المؤقت.

وأكد أن أعضاء الفريق بمجرد وصولهم إلى المخيم المؤقت، رفعوا العلم التركي وأنشدوا النشيد الوطني، ثم خرجوا في رحلة استكشاف للمنطقة.

وأشار البيان أن الفريق العلمي، يطلع وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، على جميع دراستهم لحظة بلحظة.

ونقل البيان عن قائد الفريق بشار، قوله إنهم سيقومون بتأسيس محطتين للملاحة عبر الأقمار الصناعية في جزيرة "هورس شو".

وفي 9 فبراير/شباط الحالي، انطلقت الرحلة العلمية التركية الرابعة من مطار إسطنبول الدولي متجهة إلى أنتاركتيكا؛ حيث وصل الفريق إلى القارة البيضاء في الـ 18 من الشهر نفسه.

والرحلة العلمية الرابعة تتم بإشراف من معهد أبحاث القطب لدى مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، وبرعاية الرئاسة التركية.

ومنذ 2017، نظم فريق علمي يضم نحو 100 عالم تركي، 3 رحلات إلى القارة القطبية؛ بغرض إجراء بحوث علمية فيها، برعاية رئاسة الجمهورية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا.