إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 15 وإيطاليا إلى 7

أعلنت كل من إيران وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات لديها بفيروس كورونا المستجد، ليصل إلى 15 في الأولى و7 في الثانية.

وأكد مسؤولون إيرانيون تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا اليوم، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في إيران جرّاء المرض إلى 15.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (ارنا) أن الضحايا الجدد هما سيدتان مسنتان في محافظة مركزي (وسط) ومريض ثالث في محافظة ألبرز (شمال).

بموازاة ذلك، ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيطاليا اليوم إلى 7 أشخاص، وحالات الإصابة بالفيروس إلى 229 شخصا.

وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية (خاصة) أن عدد الوفيات جراء كورونا "ارتفعت إلى 7، فيما وصلت حالات الإصابات بالفيروس إلى 229 شخص".

ولفتت إلى أنّ 6 من المصابين فقدوا حياتهم في منطقة لومبارديا، والسابع في منطقة فينيتو شمالي البلاد.

وأعلنت العديد من الولايات شمالي إيطاليا، إغلاق المدارس مؤقتاً، نظراً لانتشار الفيروس بشكل سريع، كما أغلقت العديد من الكنائس أبوابها، وألغي كارنفال البندقية التقليدي.

وأعلن وزير الشباب والرياضة الإيطالي فينشنسو سبادافورا، إجراء 6 مباريات شمالي البلاد في الأسبوع الـ26 من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى بدون جماهير.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي ظهر أولاً في الصين، وانتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب إرباك سادت العالم.