البرازيل واليونان تعلنان تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل واليونان، الأربعاء، تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصحية البرازيلية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بالبلاد، ليكون بذلك أول ظهور للفيروس في قارة أمريكا اللاتينية.

ونقلت صحيفة "فولها دي ساو باولو" المحلية (يومية غير رسمية) عن مسؤولين ذوي صلة بالقطاع الصحي إن المصاب "رجل (61 عاما) وصل إلى مدينة ساو باولو بعد قضائه عطلة في إيطاليا".

كما أعلنت وزارة الصحة اليونانية الأربعاء، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وهي امرأة تبلغ 38 عاماً سافرت مؤخراً إلى إيطاليا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيورداس في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام محلية، أن المصابة "بحالة صحية جيّدة" وهي تعالج في مستشفى في سالونيكي في شمال البلاد.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات الإيطالية ارتفاع عدد الإصابات بكوورنا في البلاد إلى أكثر من 300 حالة، غالبيتهم في إقليم لومبارديا (شمال)، فيما ظل عدد الوفيات عند 11 حتى صباح اليوم.

وأصيب نحو 80 ألف شخص حول العالم بكورونا، غالبيتهم في الصين، فيما وصلت الوفيات إلى نحو ألفين و715 حالة.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة قلق سادت العالم.