كورونا يصيب مساعدة الرئيس الإيراني

أعلنت مسؤولة إيرانية، الخميس، إصابة "معصومة ابتكار" مساعدة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة بفيروس "كورونا المستجد".

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المستشارة الإعلامية لـ"ابتكار"، "فريبا ابتهاج"، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا).

وأوضحت ابتهاج أن جميع أفراد فريق مساعدة الرئيس أجروا فحوصات للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم، وستظهر النتائج السبت.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور ارتفاع ضحايا كورونا ببلاده لـ26 وفاة و245 إصابة.

وفي إطار ارتفاع وتيرة تفشي الفيروس، انتقلت العدوى إلى نائب في البرلمان ومسؤولين آخرين.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.‎

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.