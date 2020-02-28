أمين عام الناتو يدين هجمات النظام السوري وداعمته روسيا بإدلب

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، الجمعة، عن إدانته للهجمات التي يشنها النظام السوري، وداعمته روسيا دون تمييز بإدلب، مطالبهما بوقفها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أمين عام الحلف، حول الاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، بشأن الهجوم الذي أسفر عن استشهاد 33 جنديًا تركيًا.

وقال ستولتنبرغ في تصريحاته "أدين الغارات الجوية التي يشنها النظام السوري، وداعمته روسيا في إدلب دون تمييز، وأدعو الطرفين لوقفها".

وأعرب المسؤول عن رغبته في التزام النظام السوري، وروسيا بالقانون الدولي، ودعمهما لمساعي السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، مطالبًا كافة الأطراف بضبط النفس.

وتابع قائلا "على كافة الأطراف تخفيف التوتر، والعمل على الحيلولة دون تفاقم الأوضاع الخطيرة، ولا سيما الإنسانية منها لأسوأ من ذلك في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، قال والي "هاطاي"، جنوب شرقي تركيا، رحمي دوغان، إن 33 جنديا تركيا ارتقوا شهداء نتيجة هجوم شنته قوات النظام السوري بمنطقة إدلب، فضلًا عن 36 مصابًا.

وعقب الهجوم أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام؛ لبحث تداعياته.