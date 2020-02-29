رؤساء ووزراء يعزون تركيا في شهدائها بإدلب

تواصلت التعازي حول العالم، الجمعة، في الجنود الأتراك الذين ارتقوا شهداء إثر قصف جوي للنظام السوري استهدف مواقعهم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

في تبليسي، قدم وزير الخارجية الجورجي الكساندر خوتيسياشفيلي، عبر بيان، تعازيه لأهالي الشهداء وللشعب التركي.

وأضاف: "تركيا دولة صديقة وشريك استراتيجي. نحن قلقون من استهداف النظام السوري للقوات التركية في إدلب".

بدوره، نشر الرئيس الجورجي سالومي زورابيشفيلي رسالة تعزية، عبر "تويتر"، أعرب خلالها عن تعازيه للشعب التركي ولأسر الجنود الأتراك الذين ارتقوا شهداء في إدلب.

وأضاف: "أُعلن الحداد من أجل (الجنود) الأتراك الذين فقدوا حياتهم في الحادث المأساوي، وأعزي أسر الشهداء وشعب تركيا شريكنا الاستراتيجي وجارتنا".

وفي مدريد، أعربت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليز لايا عن تعازيها لنظيرها التركي مولود تشاوش أوغلو في الجنود الأتراك الذين استشهدوا في إدلب، وذلك خلال اتصال هاتفي حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية.

وأكدت لايا أن تركيا حليف مهم لإسبانيا في "الناتو".

وفي إسلام آباد، نشرت وزارة الخارجية الباكستانية رسالة تعزية في الجنود الأتراك الذين ارتقوا شهداء، وأكدت أن التطورات الأخيرة في إدلب لا تقتصر على تشكيلها تهديدا خطيرا على السلام والأمن الإقليميين فقط، وإنما ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

وأضافت: "باكستان تدعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى إيجاد حل سياسي للاشتباكات في سوريا، ولعب دور في حل الأزمة الإنسانية هناك".

ولفتت الخارجية إلى دعم باكستان لتركيا فيما يتعلق بمخاوفها الأمنية والإنسانية المشروعة في المنطقة.

وفي برلين، أدان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الهجوم على الجنود الأتراك في إدلب، قائلا: "ندين هجمات النظام السوري وحليفته روسيا".

وأعرب، عبر بيان، عن "تعازيه لشركائه الأتراك"، مؤكدا ضرورة إعلان وقف إطلاق نار إنساني في إدلب.

وفي لوبليانا، عزت وزارة خارجية سلوفينيا تركيا في الجنود الذين فقدوا حياتهم في هجوم إدلب.

وأعربت، في بيان، عن قلقها إزاء التوتر في إدلب، مشددة على ضرورة إنهاء الهجمات عليها بأقرب وقت، وبذل الأطراف كافة جهودا من أجل إحلال السلام.

وفي زغرب، أعربت وزارة الخارجية الكرواتية عن أسفها حيال الخسائر في صفوف الجيش التركي بإدلب، وعن قلقها حيال التطورات الأخيرة شمالي سوريا.

ودعت الوزارة إلى خفض التوتر في إدلب، واحترام المسؤوليات الدولية بهذا الخصوص، مؤكدة دعم كرواتيا لكل خطوة من أجل إحلال السلام وحماية المدنيين في سوريا.

وفي بودغوريتسا، أعربت وزارة خارجية الجبل الأسود، في بيان، عن تعازيها لأسر الجنود الأتراك الذين استشهدوا في إدلب.

وأكدت الوزارة وقوفها دائما إلى جانب تركيا الحليفة لها في "الناتو".

أيضا، نشر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في تركيا، كريستيان برغر، تعازيه الخالصة لتركيا، معربا عن مشاركتها الألم الذي تعيشه إثر استشهاد عدد من جنودها.

من جانبه، عبر السفير الأمريكي في أنقرة، عبر تغريدة على "تويتر"، عن تعازيه الحارة للشعب التركي باستشهاد عدد من جنوده في هجوم على إدلب وصفه بـ"الشنيع".

كما نشرت السفارة البريطانية في أنقرة تعزية، عبر "تويتر"، قالت فيها: "تقدم المملكة المتحدة تعازيها الخالصة لصديقتها وحليفتها في الناتو تركيا".

عربيا، قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد صالحي، عبر حسابه على "تويتر": "ندعو الله بالرحمة لشهدائنا الأعزاء الذي يضحون بأرواحهم من أجل الوطن، وبالصبر لأسرهم، ونعزي تركيا الجارة، ونشاكرها أحزانها".

وفي وقت سابق، أعلنت تركيا استشهاد 33 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب، شمال غربي .