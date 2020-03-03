لأول مرة.. مكالمة هاتفية بين رئيس أمريكي وقيادي في طالبان

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مكالمة هاتفية هي الأولى من نوعها بين رئيس للولايات المتحدة وقيادي في حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان نشر على تويتر إنّ ترامب "تحدث هاتفيا لمدة 35 دقيقة مع نائب زعيم الحركة للشؤون السياسية عبد الله غني بارادار، في ظل حضور زلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي لأفغانستان، وعدد من أعضاء طالبان المشاركين في المفاوضات مع واشنطن".

كما جاء في البيان أن "ترامب أعرب عن سعادته للتحدث هاتفيا مع بارادار"، وقال إن الأخير يقاتل "من أجل وطنه".

من جهته، أعلن ترامب عن المكالمة مع بارادار خلال تصريحات صحفية من البيت الأبيض.

وقال إنه أجرى مكالمة هاتفية مع زعيم من طالبان (لم يسمه)، ووصفها بأنها كانت "جيدة جدا"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وجاءت المكالمة بعد أيام من توقيع الولايات المتحدة وطالبان، اتفاقا يمهد الطريق وفق جدول زمني إلى انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان.

ونص الاتفاق على تخفيض عدد القوات من نحو 13 ألفا إلى 8 آلاف و600 عسكري في غضون 135 يوما.

ومن المرتقب أن يقود الاتفاق إلى حوار بين طالبان وحكومة كابل، بغية إنهاء قرابة عقدين من الصراع.