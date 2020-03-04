معارضو نتنياهو يحاولون منعه من تشكيل الحكومة بسبب قضايا الفساد

يسعى حزب "أزرق أبيض" الوسطي المعارض، برئاسة بيني غانتس، إلى تمرير قانون يمنع تكليف رئيس الوزراء وحزب "الليكود" بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة، بسبب ملفات الفساد المقدمة ضده.

وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية، الأربعاء، إن "أزرق أبيض" قرر محاولة تمرير قانون يمنع تكليف مهمة تشكيل حكومة لشخص يواجه اتهامات بالفساد.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي أدرعي، قدّم الشهر الماضي إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة.

وتبدأ في السابع عشر من الشهر الجاري، محاكمة نتنياهو بهذه التهم، ولكن يتوقع أن تستمر شهور طويلة.

ولا يوجد بالقانون الإسرائيلي ما يمنع تكليف شخص متهم بالفساد بتشكيل حكومة، أو أن يكون شاغلا لهذا المنصب حتى إدانته من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

ويرأس حزب "أزرق أبيض" اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد مشاريع القوانين التي تقدم للكنيست للتصويت.

وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية إن "أزرق أبيض" انتهى من صياغة مشروع القرار استعدادا لعرضه للتصويت.

وتشير النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية إلى أن لدى كتلة اليمين، التي يقودها نتنياهو، 58 مقعدا بالكنيست المكون من 120 مقعدا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت جميع أحزاب المعارضة ستؤيد مشروع القرار حال عرضه للتصويت.

ولكن القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية وتحالف "العمل-جيشر-ميرتس" المعارض تدعو لعدم تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وفاز حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، بأعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم الاثنين، ما يؤهله لأن يكون الأول المكلف بتشكيل الحكومة.

ويبدأ الكنيست الإسرائيلي الجديد اجتماعاته في السادس عشر من شهر مارس/آذار الجاري.