حصيلة ضحايا "كورونا" في إيران ترتفع إلى 194 حالة

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، الأحد، ارتفاع ضحايا فيروس "كورونا" المستجد إلى 194وفاة و6566 إصابة.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهان بور.

وقال جيهان بور إن إيران سجلت 49 وفاة و743 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 194 والإصابات إلى 6566.

وأوضح أن غالبية الإصابات سُجلت في مدن طهران، وغيلان، وقم، وأصفهان، ومركزي، وقزوين، ومازندران، وألبرز.

وأفاد جيهان بور بمغادرة 2134 المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس.

وتعد إيران من بين البلدان الأكثر انتشارا لفيروس كورونا بعد الصين؛ حيث ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 فبراير/شباط الماضي.

وأسفر الفيروس عن وفاة شخصيات سياسية في إيران، أبرزهم، رجل الدين هادي خسرو شاهي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي، والسفير السابق لدى دمشق حسين شيخ الإسلام، والنائبة بالبرلمان فاطمة رهبر.

واتخذت إيران جملة تدابير لمواجهة الفيروس مثل وضع نقاط تفتيش في مداخل المدن الكبيرة، إلى جانب منع الدخول إلى 17 مدينة كبيرة تعد الأكثر استقبالا للزوار في عيد النوروز الذي يصادف مارس/آذار من كل عام.

إلى جانب تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بعموم البلاد، وإلغاء الأنشطة الرياضية والفنية حتى 20 مارس.

ومن بين المصابين بالفيروس في إيران، نائب الرئيس حسن روحاني، معصومة ابتكار، و24 نائبا في البرلمان.