إيران تعلن وفاة 97 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الضحايا فيها إلى 611

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 611، إثر وفاة 97 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك في تصريحات لمسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة كيانوش جيهان بور، نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقال إن عدد الإصابات ازداد 1365 شخصا اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12 ألف و729 حالة.

وأشار بور إلى مغادرة 4339 شخصا المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس.

وتعد إيران من البلدان الأكثر انتشارا لفيروس كورونا بعد الصين وإيطاليا؛ حيث ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 فبراير/شباط الماضي.

وأسفر الفيروس عن وفاة شخصيات سياسية في إيران، أبرزهم، رجل الدين هادي خسرو شاهي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي، والسفير السابق لدى دمشق حسين شيخ الإسلام، والنائبة بالبرلمان فاطمة رهبر.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" أكثر من 146 ألفا في 147 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و443، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.