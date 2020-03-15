ارتفاع وفيات "كورونا" في إيران إلى 724

ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا" في إيران إلى 724، الأحد، إثر تسجيل 113 وفاة جديدة.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور بأن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت تسجيل 113 وفاة جراء الفيروس، حسبما نقل التلفزيون الرسمي.

وأضاف جيهانبور أن عدد الوفيات الإجمالي ارتفع إلى 724، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 13 ألفا و938 إثر تسجيل 1209 حالات جديدة.

وأوضح أن الأشخاص المتعافين من الفيروس بلغ عددهم 4 آلاف و590.

وتعد إيران من البلدان الأكثر انتشارا لـ"كورونا" بعد الصين وإيطاليا؛ حيث ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 فبراير/شباط.

وأسفر الفيروس عن وفاة شخصيات سياسية في إيران، أبرزهم رجل الدين هادي خسرو شاهي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي، والسفير السابق لدى دمشق حسين شيخ الإسلام، والنائبة بالبرلمان فاطمة رهبر.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" نحو 158 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.