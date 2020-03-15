كورونا يمنح نتنياهو بعض الوقت قبل مواجهة فساده بالمحكمة

قال وزير العدل الإسرائيلي أمير أوحانا، الأحد، إن العمل في المحاكم سيتم تعليقه كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وسيؤدي هذا الأمر إلى تأجيل محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتهم "فساد"، التي كان مقررا أن تنطلق الثلاثاء.

وأوضح أوحانا، في بيان، أن "تعليق عمل المحاكم والجهاز القضائي يستند إلى حالة الطوارئ التي أُعلنت في البلاد بسبب كورونا".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجلسة الأولى لمحاكمة نتنياهو المقررة في المحكمة المركزية بالقدس الشرقية ستتأجل بسبب قرار أوحانا.

وقال أوحانا، في بيان، إن "القرار يتماشى مع التوصيات الصادرة عن الطواقم المهنية في وزارة الصحة للحد من انتشار كورونا، وكذلك بالتنسيق مع إدارة المحاكم في البلاد، والمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت".

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية رفضت، الثلاثاء الماضي، طلب نتنياهو تأجيل محاكمته.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، سلم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية المحكمة المركزية بالقدس الشرقية لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.

ورجحت أوساط قضائية إسرائيلية أن تستمر محاكمة نتنياهو لأشهر طويلة.

وحال إدانة المحكمة المركزية له، فإنه بإمكانه الالتماس إلى المحكمة العليا التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.