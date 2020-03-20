الأمم المتحدة: "كورونا" يقود العالم لركود اقتصادي شبه مؤكد

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، من أن "الركود الاقتصادي العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا أصبح شبه مؤكد، وربما بمعدل قياسي".

كما حذّر في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الصحفيين المعتمدين بالمنظمة الدولية في نيويورك، من أن يتسبب الفيروس بوفاة ملايين الأشخاص ما لم تعزز حكومات الدول جهودها للسيطرة على انتشاره.

وأوضح غوتيريش، أن "الأمم المتحدة تواجه أزمة صحية عالمية لا مثيل لها في تاريخها البالغ 75 عاما، وهي أزمة تنشر المعاناة في أوساط البشرية، وتؤثر على الاقتصاد العالمي، وتقلب حياة الناس، والركود الاقتصادي العالمي أصبح شبه مؤكد، وربما بمعدل قياسي".

وأردف قائلا: "ذكرت منظمة العمل الدولية للتو أن العمال في جميع أنحاء العالم يمكن أن يخسروا ما يصل إلى 3.4 تريليونات دولار من الدخل بحلول نهاية 2020".

وأضاف: "هذه، قبل كل شيء، أزمة إنسانية تتطلب التضامن (..) وتتطلب إجراءات سياسية منسقة وحاسمة ومبتكرة من الاقتصادات الرائدة في العالم".

ورحب غوتيريش، بقرار قادة مجموعة دول العشرين، عقد قمة طارئة الأسبوع المقبل، للاستجابة للتحديات التي يفرضها "كورونا".

ودعا قادة دول المجموعة إلى تقديم استجابة عاجلة ومنسقة لهذه الأزمة العالمية.

وحدد غوتيريش في هذا الصدد 3 مجالات حاسمة للعمل، هي: مواجهة الطوارئ الصحية، والتركيز على معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة والتعافي منها، والامتناع عن إغراء اللجوء إلى الإجراءات الحمائية.

وأكد أن "هذا هو الوقت المناسب لتفكيك الحواجز التجارية بين الدول".

وقال: "إننا نشهد وضعا غير مسبوق، ولم تعد القواعد العامة تنطبق، كما لا يمكننا اللجوء إلى الأدوات المعتادة في مثل هذه الأوقات غير العادية. يجب أن يتناسب إبداع الاستجابة مع الطبيعة الفريدة للأزمة ، ويجب أن يتناسب حجم الاستجابة مع حجم الأزمة".

وتابع: "يواجه عالمنا عدوًا مشتركًا، نحن في حالة حرب مع فيروس".

وأضاف محذرا: "إذا ما سمح للفيروس بالانتشار مثل حرائق الغابات، فسوف يُقتل الملايين، لا سيما في المجتمعات الأكثر ضعفاً".

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا نحو 241 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9900 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.