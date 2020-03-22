عالمياً.. كورونا يحصد أرواح 13 ألف شخص ويصيب 300 ألف

تجاوز عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في العالم حاجز الـ 13 ألفا، بحسب موقع "Worldometer" الإلكتروني المتخصص في تحديث المعطيات الخاصة بالفيروس.

ووفق معطيات الموقع صباح الأحد، بلغ عدد وفيات كورونا 13 ألفا و69 في أرجاء العالم، فيما تصدرت إيطاليا باقي البلدان في عدد الوفيات مسجلة 4 آلاف و825.

وجاءت الصين التي انتشر منها الفيروس إلى بقية دول العالم، في المرتبة الثانية بعد إيطاليا من حيث عدد الوفيات، مسجلة 3 آلاف و261، ثم إيران بـ 1556.

فيما تخطى عدد الإصابات بالفيروس حول العالم حاجز الـ 308 آلاف و500، بحسب الموقع نفسه، مع تعافي 95 ألفا و828 حالة من الفيروس.