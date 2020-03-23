أكثر من 15 ألف.. حصيلة ضحايا كوفيد-19 حول العالم

توفى أكثر من 15 ألف شخص حول العالم بفيروس كورونا، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية "جائحة" وهو تصنيف علمي أكثر خطورة وانتشارا من "الوباء".

وكشفت إحصاءات عالمية، الإثنين، وفاة 15 ألف و315 شخصا بالفيروس حول العالم، غالبيتهم في إيطاليا (5476)،

والصين ( 3270)، وإسبانيا (2182)، وإيران (1812)، حسبما نقل مؤشر "رويلاب ستاتس".

وجاءت الوفيات ضمن إجمالي إصابات بلغت أكثر من 351 ألفا و504 إصابة في 192 دولة.

وحتى صباح الإثنين، أفادت الإحصاءات بتعافي أكثر من 103 ألاف شخص من كورونا حول العالم.

وظهر فيروس كورونا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 بمدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.