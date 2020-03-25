كورونا يواصل اجتياح الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا ويتباطأ في إيطاليا

تواصل ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ايطاليا الأكثر تضرراً من الوباء، الأربعاء، لكنه حافظ على وتيرة صعود متدنية لليوم الثالث على التوالي.

وبلغ عدد الوفيات الجديدة في إيطاليا اليوم 683 ليصل إجمالي الوفيات في هذا البلد إلى 7503 فيما تجاوزت الإصابات عتبة 75 ألفاً، بحسب حصيلة رسمية. وتعد حصيلة وفيات اليوم التي زادت بنسبة 7,5%، كما حصل الاثنين والثلاثاء، أضعف معدل منذ بدء انتشار الفيروس.

وباتت إسبانيا ثاني أكثر دولة في العالم متضررة من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، بعدما سجلت 738 وفاة جديدة في يوم واحد ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى 3434 متخطية بذلك الصين.

من جهتها، سجلت فرنسا اليوم 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، ليرتفع الإجمالي إلى 1331.

وأفاد مدير عام وزارة الصحة الفرنسية جيروم سالومون في مؤتمر صحفي، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 25 ألفا و233 إثر تسجيل ألفين و 933 حالة جديدة.

كما ارتفع عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 881، بعد تسجيل البلاد 101 وفاة جديدة.

وأظهرت إحصاءات لجامعة جونز هوبكنز، المعنية بمتابعة حالات كورونا في الولايات المتحدة، وصول عدد الوفيات بالفيروس إلى 881، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 62 ألفاً و600 حالة.