الصحة الإيرانية تكذب خامنئي بسبب كورونا

كذّب نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، تصريحا لزعيم البلاد علي خامنئي، مفاده أن جزءا من فيروس كورونا تم إنتاجه بما يتناسب مع الموروث الجيني للإيرانيين.

وقال رئيسي في تصريح لوكالة فارس للأنباء، الخميس، إن فيروس كورونا جاء إلى إيران من الصين، وهناك وسائل إعلامية إيرانية تحاول إظهاره على أنه مكون من جزئين.

وأشار إلى وجود محاولة من بعض الوسائل الإعلامية لإظهار كورونا المنتشر في إيران وكأنه مختلف عن المنتشر في البلدان الأخرى.

واستدرك: "فيروس كوفيد-19 هو نفسه في الصين وفي إيران".

والأحد الماضي، قال خامنئي في خطاب متلفز بمناسبة حلول عيد النوروز (21 مارس من كل عام)، "يقولون إن جزءا من الفيروس تم إنتاجه بما يتناسب مع الموروث الجيني للإيرانيين".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إيران ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 2234 والإصابات إلى 29 ألف و406 حالات.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 486 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفا، فيما تعافى أكثر من 117 ألفا.