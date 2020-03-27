45 مصاب بكورونا في الجيش الإسرائيلي وشركة الطيران العال تعلق رحلاتها

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 45 من جنوده بفيروس كورونا، فيما علقت شركة طيران "العال" رحلاتها الجوية مؤقتا.

وقال الجيش، في بيان، إنه تم الكشف عن إصابة 45 جنديا بكورونا.

وأضاف أن "جميع الإصابات طفيفة وأحد الجنود شفي من الفيروس".

وأشار البيان، أن "3 آلاف و697 من عناصر الجيش قيد الحجر الصحي".

من جانبها، أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" تعليق رحلاتها الجوية مؤقتا باستثناء "رحلات الإنقاذ" لجلب العالقين في الخارج.

وقالت الشركة في تصريح نشرته على موقعها الإلكتروني، الجمعة، "بعد تقييم الوضع الحالي والمتوقع، قررنا تعليق رحلاتنا المغادرة مؤقتًا من إسرائيل من منتصف ليل 27 مارس/آذار وحتى 4 أبريل/نيسان المقبل".

وأضافت "تم اتخاذ قرار تعليق الرحلات الجوية لعدة أسباب، بينها قلقنا على صحة الركاب وأطقم الطائرات والانخفاض الحاد في الطلب على الرحلات المجدولة".

واستدركت "ستواصل الشركة تشغيل رحلات الإنقاذ وستواصل تشغيل رحلات الشحن".

وفي الأسابيع الأخيرة، قلصت الشركة بشكل كبير من رحلاتها وسط تقارير عن خسائر مالية تكبدتها إثر انتشار كورونا.

وتفرض إسرائيل على السياح القادمين إثبات مقدرة على الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.

وتنظم تل أبيب رحلات لجلب العالقين في أنحاء العالم نتيجة وقف شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى إسرائيل.

وسجلت إسرائيل، الجمعة، عاشر وفاة بفيروس كورونا مع ارتفاع الإصابات إلى 3035 حالة.

وحتى صباح الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 536 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات 24 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 124 ألفا.