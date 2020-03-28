الطباعة ثلاثية الأبعاد في مواجهة كورونا.. تعرف على تجارب بعض الدول

تسعى دول عديدة بشتى الطرق لمكافحة وباء كوفيد - 19 الذي أودى بحياة الآلاف وأصاب مئات الآلاف، وكانت الطباعة ثلاثية الأبعاد ميدانا جديدا يمكن للدول الاستعانة به للمكافحة.

فقد قال المهندس في شركة "إيزينوفا" الإيطالية المتخصصة في الطباعة الثلاثية الأبعاد أليساندرو رومايولي: "تلقينا اتصالا من صحيفة بريشيا التي أطلقت نداء استغاثة من مستشفى في مقاطعتنا يسأل عما إذا كان من الممكن طباعة صمامات 'فنتوري' بالأبعاد الثلاثية".

وتقع بريشيا في مقاطعة لومبارديا (شمال)، وهي أكثر المناطق الإيطالية تضررا جراء تفشي الوباء. ويقبع حاليا عشرات آلاف المرضى في أقسام العناية المركزة في مستشفياتها جراء إصابتهم بكوفيد - 19.

وقد اضطرت المستشفيات في هذه المنطقة إلى اتخاذ قرارات صعبة وقاسية بشأن المرضى الذين ينبغي عليها مدهم بالمعونة الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم وأولئك الذين ستضطر إلى إعادتهم لمنازلهم في ظل النقص في الأسرّة والأطباء والتجهيزات. ويزيد الوضع سوءا في ظل التدفق المتواصل للمرضى الذين يعانون أوضاعا صحية خطرة.

وأضاف رومايولي "توجهنا إلى مستشفى كياري وأنجزنا أول نموذج لصمام تبيّن في نهاية المطاف أن طباعته ليست بالبساطة التي كنا نعتقدها" بسبب هامش الخطأ الضعيف المتاح.

وأوضح المهندس الشاب في شركة "إيزينوفا" التي عادة ما تنتج أجهزة استشعار للزلازل وقطع غيار للدراجات الهوائية "لقد طبعنا أربعة نماذج أولية وجلبناها إلى المستشفى وقالوا لنا إنها تعمل بصورة جيدة بعدما اختبروها على مرضى مع نتائج ممتازة وقالوا لنا إنها رائعة. نحتاج إلى مائة قطعة منها".

لفت رومايولي إلى أن "الصمامات المستخدمة في المستشفيات يجب أن تحوز ترخيصا بعد الخضوع لسلسلة اختبارات في الأوضاع العادية. في هذه الحالة، كان المستشفى في حاجة طارئة للصمام وقالوا لنا 'لدينا مرضى من دون أكسجين بسبب النقص في هذه الصمامات، أي شيء تحضرونه لنا سيكون إضافة مرحّبا بها'".

وقال مدير المستشفى ماورو بوريلي في تصريحات أوردتها صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو"، "لم نكن نعلم كيف نمد المرضى بالأكسجين صمامات أجهزة التنفس نفدت لكن صنعها بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد أنقذنا".

إلى ذلك تستخدم مكتبات عامة في ليتوانيا طابعات ثلاثية الأبعاد لإنتاج أقنعة واقية للأطباء وغيرهم من العاملين في الطواقم الطبية الذين يهتمون بالمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال منسق المشروع دوناتاس كوبيليوس من المكتبة الوطنية الليتوانية: "إن 54 مكتبة عبر البلاد انضمت الى الحملة هذا الاسبوع. وهي توفر للمستشفيات القريبة أقنعة حاجبة".

وأضاف أن المكتبات التي أغلقت أبوابها أمام الزوار خلال فترة العزل، تعتزم طباعة 1500 قناع حاجب في المرحلة الأولى من الحملة.

وسجلت مبادرات مماثلة من مختبرات جامعية وشركات هندسية ومواطنين عاديين في أماكن أخرى في أوروبا ، خصوصا في البوسنة وتشيكيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا.

كذلك كيّفت شركة "إيزينوفا" أقنعة للغوص للتمكن من شبكها على أجهزة تنفس فيما تحاول شركات عدة في إيطاليا اتخاذ خطوات مماثلة.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة "كالزيدونيا" المتخصصة في صنع الملابس الداخلية والجوارب النسائية أنها حوّلت بعضا من مشاغلها التي تصنع منذ الاثنين عشرة آلاف كمامة يوميا.

كذلك أعلنت شركة "ماكرون" للتجهيزات الرياضية من جانبها أنها باتت جاهزة لأن تصنع في مصانعها في الصين "كمامات وقفازات ومرايل للحماية من الفيروس".

كما أن شركة "فيات - كرايسلر" الإيطالية الأميركية المصنعة للسيارات أعلنت أن أحد مصانعها سينتج مليون كمامة يوميا.