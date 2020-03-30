إصابات كورونا في العالم تتجاوز 750 ألفا والولايات المتحدة في المقدمة

تجاوزت إصابات كورونا حول العالم 750 ألفا، مساء الاثنين، حسب آخر الإحصائيات المتعلقة بانتشار الفيروس.

وأظهرت معطيات حديثة على موقع "Worldometer" الإلكتروني، المتخصص في رصد ضحايا كورونا بالعالم، ارتفاع الإصابات إلى 752 ألفا و189.

وأوضحت المعطيات، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث الإصابات بـ145 ألفا و369، تليها إيطاليا بـ101 ألفا و739، ثم إسبانيا بـ85 ألفا و195 حالة.

وسجلت الصين، التي ظهر فيها الفيروس أول مرة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لينتشر في نحو 200 بلد وإقليم، 81 ألفا و470 إصابة بالفيروس.

وبلغت حالات الوفاة جراء كورونا حول العالم 36 ألفا و204، لغاية مساء الاثنين، حسب نفس المعطيات.