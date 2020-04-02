إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز المليون

تخطى عدد الإصابات بوباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حاجز المليون شخص حول العالم.

وبلغ عدد الإصابات منذ ظهور الفيروس في ديسمبر/ كانون الأول 2019 الماضي في مدينة ووهان الصينية مليونا و207 إصابات فيما بلغ عدد الوفيات 51 ألفا 356

وتتصدر الولايات المتحدة جميع الدول من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث سجلت ما يزيد على 228 ألف إصابة، حتى مساء الخميس.

ومن حيث الوفيات، حلت إيطاليا بالمرتبة الأولى بـ 13,915، تليها إسبانيا بـ10096 ومن بعدها الولايات المتحدة بـ 5,373.

واليوم وحده، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 13500 إصابة بحسب منصات إحصاء عالمية