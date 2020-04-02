وزراء خارجية حلف الناتو يناقشون سبل التصدي للعدو غير المرئي

يعقد وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي الناتو، اليوم الخميس، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو-كونفرانس (دائرة تلفزيونية مغلقة)؛ لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية وعلى رأسها استجابة دول الحلف لتفشي الفيروس.

وكان ينس ستولتنبرغ، أمين عام الحلف، قد أعلن الأربعاء عن الاجتماع في تصريحات أدلى بها للمرة الأولى عبر تقنية الفيديو.

وتشارك جمهورية شمال مقدونيا للمرة الأولى في أعمال المجلس الوزاري الأطلسي بعد انضمامها رسميًا الأسبوع الحالي للحلف وسيتم بحث تنسيق جهود دولهم لمواجهة وباء كورنا المستجد ودور الناتو في نقل الإمدادات والمساعدات الصحية بين الدول الأعضاء، بحسب الأمين العام.

وأوضح أن "حلف الناتو يقوم بدوره للمساعدة في هذه المعركة المشتركة ضد عدو غير مرئي"، مشيرًا إلى "أمثلة تشمل النقل الجوي للمعدات الطبية والتبرعات الطبية الأمريكية والتركية، وكذلك استقبال ألمانيا للمرضى الفرنسيين والإيطاليين".

وتعمل القوات المسلحة لدول التحالف على التصدي للوباء عن طريق المستشفيات الميدانية ونقل المرضى وتطهير الأماكن العامة وتأمين المعابر الحدودية.

في السياق ذاته قال الأمين العام للحلف "نحن في هذه الأزمة معا وعندما نتصدى معا فإن ردنا يكون أكثر فعالية".

ومن المنتظر أن يبحث وزراء الخارجية في جلسة خاصة الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي مع التركيز على العراق وأفغانستان.

وأعلن الحلف عن تعيين وزير الداخلية الألماني الأسبق توماس ديمزيار ووزير الدفاع الأمريكي الأسبق ارون ميتشل على رأس فريق للخبراء للتفكير في مستقبل الأداء الإستراتيجي للحلف وفق توصيات قمة لندن الأطلسية عام 2019 .

كما من المنتظر أن يستغرق الاجتماع يومًا واحدًا، وفق ما ذكره أمين عام الحلف.