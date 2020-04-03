إسرائيل تحظر منطقة للمتدينين اليهود بسبب كورونا

أعلنت السلطات الإسرائيلية الجمعة، مدينة بني براك (وسط) التي يقطنها متدينين يهود مدينة "محظورة"، ومنعت الدخول والخروج منها، إلا لحالات الطوارئ بسبب تفشي وباء كورونا.

وأحاطت الشرطة الإسرائيلية المدينة بالحواجز الحديدية، بعد إعلان الحكومة في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، المدينة التي يقطنها أكثر من 200 ألف إسرائيلي، "منطقة محظورة".

وجاءت الخطوة غير المسبوقة التي دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة، بعد تسجيل المئات من الإصابات بفيروس كورونا في المدينة التي تقع ضمن مقاطعة تل أبيب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن السلطات الصحية "ترجح أن يكون عشرات الآلاف من سكان المدينة قد أصيبوا بالفيروس".

وتصدرت بني براك والقدس الغربية التقارير في الأيام الماضية بعد تسجيلهما أعلى الإصابات بفيروس كورونا.

وأشارت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن المتدينين اليهود هم أكثر الفئات التي لم تستجب لإجراءات العزل المنزلي، واستمرت بممارسة طقوس عبادتها المعتادة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن القيود ستطبق على مدينة بني براك لمدة أسبوع مع إمكانية تمديدها بقرار من الحكومة الإسرائيلية.

وارتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 7030 إصابة حتى ظهر الجمعة.

وحتى ظهر الجمعة، بلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم أكثر من مليون و30 ألفا، توفي منهم أكثر من 54 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 219 ألفاً.