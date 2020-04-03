تضامن تام في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة كورونا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قراراً عاماً يدعو الي "التضامن الدولي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

القرار صياغة سويسرا وإندونيسيا وسنغافورة والنرويج وليختنشتاين وغانا، وقدمته 188 دولة من بين 193 عضو بالأمم المتحدة.

وتم تمرير القرار عبر استخدام آلية "إجراء الصمت" التي لا تتطلب التصويت على القرار، واعتبار صدوره والموافقة عليه تلقائيًا بعد وقت محدد طالما لم تعترض عليه أي دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية.

ودعا القرار دول العالم الي "تبادل المعلومات والمعرفة العلمية فيما بينها " مؤكدًا ضرورة الالتزام " بالتعاون الدولي والتعددية لمقاومة وباء كورونا والقضاء عليه".

وطالب قرار الجمعية العامة "الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ومنظمة الأمم المتحدة للعمل مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة ملتعبئة استجابة عالمية منسقة لمواجهة الوباء وآثاره الاجتماعية والاقتصادية والمالية السلبية على جميع المجتمعات".

وشدد القرار أيضًا على "الحاجة إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان" وأنه "لا مكان لأي شكل من أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب في التصدي للوباء."