اليمين المتطرف الألماني يهدد مدير معهد يونس إمره في برلين

تلقى مدير معهد يونس إمره الثقافي التركي في العاصمة الألمانية برلين تهديداً من اليمين المتطرف.

وقال فيض الله باهتشي في تصريح للأناضول، الاثنين، إن مجهولين وضعوا في مساحة زجاج سيارته الأمامية رسالة تتضمن عبارات تهديد.

وأوضح أنه إلى جانب رسالة التهديد، قام المجهولون بإلحاق أضرار بسيارته، بخدشها بآلة حادة.

كما أعرب باهتشي عن استيائه من سوء تعامل الشرطة الألمانية مع القضية، وعدم إيلائها اهتماما بالموضوع.

وأكد أن الشرطة رفضت إرسال دورية لتقصي الحقيقة، وطلبت منه إبلاغ شكواه عبر الانترنت.

وأضاف "لقد قدمت الشكوى عبر الإنترنت، ثم ذهبت إلى أقرب مخفر شرطة، وقدمت لرجال الشرطة رسالة التهديد، فقالوا لي إنه بإمكاني الانصراف بعد ملء استمارة؛ غير أنني سألتهم فيما إذا كانوا سيلقون نظرة على حال سيارتي، فتفاجأ بردهم، عندما قالوا لا داعي لذلك".

وشدد باهتشي على أنه سيواصل متابعة قضيته رغم إهمال الشرطة، معربا عن خشيته على حياة أسرته.