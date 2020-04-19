وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 160 ألفا

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا الجديد حول العالم 160 ألفا، فيما تخطى إجمالي المتعافين من الفيروس، 600 ألف.

جاء ذلك وفق أحدث إحصائية نشرها موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

ووفقا للمعطيات، فقد بلغ عدد وفيات الفيروس حول العالم 160 ألفا و784، فيما وصل عدد المصابين إلى مليونين و232 ألفا و456.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان التي شهدت أكبر عدد من الوفيات، بـ39 ألفا و15.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بـ23 ألفا و227 وفاة، واسبانيا ثالثة بـ20 ألفا و639، وفرنسا رابعة بـ19 ألفا و323، ثم بريطانيا بـ15 ألفا و464.

وأظهرت المعطيات تعافي 600 ألف و6 أشخاص من الفيروس حتى اليوم.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر/ كانول الأول 2019، بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، وسرعان ما انتشر إلى سائر أنحاء العالم.