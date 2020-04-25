وفيات كورونا تتجاوز الـ200 ألف حول العالم والإصابات تقترب من 3 ملايين

ارتفعت السبت، وفيات فيروس كورونا حول العالم إلى 200 ألف و400، حسب معطيات حديثة.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا، ارتفاع الإصابات إلى مليونين و874 ألفا و6.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات في العالم، بـ52 ألفا و838، تلتها إيطاليا بـ26 ألفا و384، وإسبانيا بـ22 الفا و902، وفرنسا بـ22 ألفا و245.

وجاءت بريطانيا خامسةً، بـ20 ألفا و319 وفاة، ثم بلجيكا بـ6 آلاف و917، وألمانيا بـ5 آلاف و805، وإيران بـ5 آلاف و650، والصين بـ4 آلاف و632.

وتماثل للشفاء من الفيروس عالميا، 823 ألفا و306 من المصابين، بينما يتلقى العناية الطبية بالمستشفيات مليون و847 ألفا و864.