إسرائيل تمدد السماح لجهاز المخابرات بتعقب مرضى فيروس كورونا

مددت لجنة برلمانية إسرائيلية لمدة 5 أيام السماح لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، بتعقب مرضى فيروس كورونا لمزيد من الكفاءة في مكافحة الوباء.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن "اللجنة الفرعية للشؤون الاستخبارية والمنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، مددت حتى منتصف ليلة يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، مفعول أنظمة الطوارئ التي تسمح لجهاز الأمن العام (الشاباك) باستخدام وسائل رقمية لتعقب مرضى كورونا ومن خالطهم".



وكان السماح لجهاز "الشاباك" بتعقب مرضى فيروس كورونا ومن خالطهم، عبر وسائل تكنولوجية بينها الهواتف النقالة، قد أثار الكثير من الجدل في إسرائيل.



فيما حذرت جمعيات حقوقية وأحزاب معارضة، من استخدام الحكومة الإسرائيلية لهذا الأمر من أجل تعقب المعارضين.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبحث يوم الأحد المقبل، دراسة احتمال سن قانون بهذا الشأن.



وكانت المحكمة الإسرائيلية أوعزت قبل أيام "بسن قانون بهذا الشأن وبفرض قيود على استخدام هذا الإجراء ومنها عدم تعقب الصحافيين، وعدم الاطلاع على مضامين المكالمات الهاتفية وإجراءات أخرى من أجل الحفاظ على خصوصية المواطنين وحريتهم"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.



وجاء القرار بعد أن التمست جمعيات حقوقية إسرائيلية ضد السماح لجهاز "الشاباك" بالتعقب.



وبدورها، تقول الحكومة الإسرائيلية إن تعقب مرضى كورونا عبر الهواتف النقالة، يسمح بتحديد مرضى محتملين تخالطوا بهم.