رقابة صحية مشددة على بوتين بعد إصابة رئيس الوزراء الروسي بكورونا

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين، يخضع لمراقبة صحية مشددة، وذلك على خلفية إصابة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ديميتري بيسكوف في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، ردا على سؤال عما إذا كانت الحماية الصحية للرئيس ستعزز بسبب إصابة ميشوستين: "بالطبع، في هذه الأيام، خاصة فيما يتعلق برئيس الدولة، الحماية الصحية بالفعل في أعلى مستوى".

والخميس، أبلغ ميشوستين، الرئيس بوتين، بإصابته بكورونا، وضرورة خضوعه لعزل صحي، مرشحا للرئيس الروسي النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤوسوف، لشغل مهام القائم بأعمال رئيس الحكومة.

وكلف الرئيس الروسي بيلاؤوسوف، بالقيام بأعمال رئيس الحكومة مؤقتا، على خلفية إصابة ميشوستين، بالفيروس.

وإجمالا سجلت روسيا 114 ألفا و431 إصابة بكورونا، بينها ألف و169 وفاة، و13 ألفا و220 حالة شفاء.

وحتى مساء الجمعة، أصاب الفيروس إجمالا أكثر من 3 ملايين و363 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 237 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و69 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".