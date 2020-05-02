ميركل: العالم بحاجة إلى 8 مليارات يورو لتطوير لقاح ضد كورونا

صرّحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، بأن العالم بحاجة إلى نحو 8 مليارات يورو لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك في رسالة ميركل الأسبوعية المتلفزة، دعت فيها المجتمع الدولي إلى التعاون في البحث عن لقاحات مضادة للوباء.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي سيعقد الاثنين، مؤتمرا للمانحين في إطار جهود مكافحة كورونا، مؤكدة أنّ "ألمانيا ستقدم مساهمة مالية كبيرة".

وقالت ميركل إن "هناك حاجة إلى نحو 8 مليارات يورو لتطوير اللقاح"، مشيرةً أن الوباء خلّف أضرارا اجتماعية واقتصادية.

والأسبوع الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الهدف الرئيسي جمع 7.5 مليارات يورو في مؤتمر المانحين.

وشددت لدى مشاركتها في مؤتمر نظمته منظمة الصحة العالمية عبر الفيديو، على أهمية تطوير لقاح ضد الفيروس، وضرورة إيصاله إلى كافة أرجاء الأرض وبالسعر المناسب.