الأمم المتحدة تدين قصف محيط إقامة سفيري تركيا وإيطاليا بالعاصمة الليبية

أدانت الأمم المتحدة، الجمعة، قصفا استهدف محيط إقامة السفيرين التركي والإيطالي بالعاصمة الليبية طرابلس، مؤكدة ضرورة حماية مقار البعثات الدبلوماسية بموجب القانون الدولي.n>

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ومساء الخميس، سقطت صواريخ أطلقتها مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، بمحيط إقامة السفيرين الإيطالي والتركي في منطقة زاوية الدهماني وسط طرابلس.

وقال دوجاريك: "نحن في غاية القلق بشأن أعمال القصف هذه، وهذا أمر ندينه لأن البعثات الدبلوماسية يجب حمايتها وفقا للقانون الدولي".

وأضاف: "نحن لا نعرف إن كان القصف قد استهدف مقر إقامة السفيرين، ورسالتنا للأطراف هي ضرورة العودة للعملية السياسية للتوصل إلى حل سلمي".

ويواصل حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر ساحقة.