فنان الشارع الإنكليزي "بانكسي" يكرم عمّال الصحة في لوحته الجديدة

أهدى فنان الشارع البريطاني "بانكسي" العاملين في حقل الرعاية الصحية لوحة جديدة عرضت في مستشفى "ساوثهامبتون" الحكومي جنوب البلاد. وتم تعليق اللوحة، المنشورة على حساب "بانكسي" على إنستغرام يوم الأربعاء، تكريماً لعمال المستشفى الذين يعالجون جائحة كوفيد-19.

يصور العمل الفني صبياً صغيراً بجوار سلة فيها دمى تقليدية، وقد استبدل أبطاله الخارقين الذي اعتاد اللعب بهم كأمثال باتمان وسوبرمان، بعد أن تخلص منهم في سلة المهملات ببطل مختلف تجسده ممرضة.

وتظهر الممرضة في اللوحة وقد مدت يدها مثل سوبرمان وهي ترتدي قناعاً واقياً ومئزراً أبيضاً بصليب أحمر، وهو العنصر الملون الوحيد في اللوحة بالأبيض والأسود.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فقد ترك الفنان ملاحظة موجهة إلى المستشفى قال فيها: "شكراً على كل ما تفعلونه. آمل أن تضيء اللوحة هذا المكان قليلاً، حتى لو كانت بالأبيض والأسود فقط".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن اللوحة التي تبلغ مساحتها متراً مربعاً والتي تحمل اسم "مغير اللعبة" ستبقى في المستشفى حتى الخريف ثم سيتم بيعها بالمزاد العلني. وسوف تذهب عائداتها لصالح الخدمة الصحية الوطنية.

وقالت الهيئة إن "بولا هيد" مديرة المستشفى أكدت أن كل من في المستشفى يقدر اللوحة.

وعلقت "هيد":"إن ذلك سيعزز بلا شك معنويات كل من يعمل في مستشفانا وكل من يتلقى الرعاية أيضاً".

يذكر أن شهرة الفنان المجهول ازدادت بعد إنشائه سلسلة من القطع الفنية المثيرة للجدل في جميع أنحاء إنجلترا. وقد وُصفت أعماله بـ "فن الشارع" الذي يشبه أسلوب الكتابة على الجدران، والذي يشير غالباً إلى رسائل نقدية ومستفزة اجتماعياً.