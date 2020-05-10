حصيلة مصابي كورونا بالعالم تتجاوز 4 ملايين و100 ألف

تجاوز، الأحد، عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز 4 ملايين و100 ألف.

وبحسب موقع "worldometer" المتخصص برصد آخر الإحصاءات حول الفيروس، فإن عدد المصابين وصل 4 ملايين و101 ألف و974.

وتأتي الولايات المتحدة الأولى عالميا بمليون و347 ألفا و309 إصابات، تليها إسبانيا بـ 262 ألفا و787، ثم إيطاليا بـ 218 ألفا و268.

وجاءت بريطانيا رابعا بـ 215 ألفا و260، ثم روسيا بـ 198 ألفا و676، وفرنسا بـ 176 ألفا و658.

وحلت في المرتبة السابعة ألمانيا بـ 171 ألفا و324، تليها البرازيل بـ 156 ألفا و61، ثم تركيا بـ 137 ألفا و115، وإيران بـ 106 آلاف و220.

في حين سجلت الصين التي ظهر الفيروس لديها أول مرة، 82 ألفا و901 إصابة.

وظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، ثم انتشر إلى أكثر من 200 بلد بالعالم.

وتوفي جراء الفيروس أكثر من 280 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المتعافين مليونا و441 ألفا.