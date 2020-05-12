منظمة الصحة العالمية: فيروسات كورونا مخادعة وتطوير لقاحها أمر صعب

أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، أنّ بحوزتهم أكثر من 100 لقاح تجريبي ضد كورونا المستجد، مستدركة بأنّ الفيروسات التاجية (كورونا) مخادعة وتطوير لقاح ضدها من الصعوبة بمكان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته في مقر الأمم المتحدة بجنيف عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الثلاثاء، ردّت فيه على سؤال فيما إذا تم التوصل إلى لقاح للفيروسات التاجية (كورونا) التي ظهرت مسبقا.

وقالت في هذا الخصوص:" إن أعمال تطوير لقاح ضد كوفيد-19 تجري بوتيرة أسرع مما عهدنا في تاريخ العلوم. لدينا أكثر من 100 لقاح تجريبي، ولكن الفيروسات التاجية مخادعة جدا، وتطوير لقاح ضدها من الصعوبة بمكان".

وأشارت إلى أنّ الكثير من العلماء في مختلف أنحاء العالم، يجرون الأبحاث حول مستويات المناعة ضد فيروس كورونا، من أجل التأكد فيما إذا كانت المناعة تحمي من الفيروس، وقالت إنّ هذا من المواضيع التي لم نتوصل إلى جوابها بعد".

ولفتت إلى أنّ لديهم طرقا علاجية تحد من الفترة الزمنية للإصابة وشدتها، إلا أنهم لا يملكون شيئا يقتل الفيروس أو يوقفه".