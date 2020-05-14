أول اجتماع افتراضي لرؤساء أركان الناتو منذ تفشي كوفيد-19

عقد رؤساء أركان دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الخميس، أول اجتماع لهم منذ تفشي جائحة كورونا، وذلك في بيئة افتراضية عبر خط آمن.

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، المارشال ستيورات بيتش، وشارك فيه عن تركيا رئيس أركانها يشار غولر.

وفي كلمته، أشار بيتش، إلى أن الاجتماع الحالي، يعد أول اجتماع يعقد لرؤساء أركان دول الحلف في بيئة افتراضية بتاريخ الناتو.

وأوضح أن فيروس كورونا، وأفغانستان، والعراق، في مقدمة جدول أعمال الاجتماع الـ 183 الحالي لرؤساء الأركان.

ولفت بيتش، إلى أن الناتو يواصل تنفيذ مهمة الدفاع والردع الأساسية دون أي تغييرات، إلى جانب استمرار عمليات انتشاره في أفغانستان وكوسوفا.

وقال: "علينا الحفاظ على موقفنا حيال الدفاع، كما أنه يجب ألا ننسى أن خصومنا يمكنهم محاولة استغلال الوضع في ظل فيروس كورونا".

وشدد بيتش، على أن فيروس كورونا سيكون له تأثيرات على المدى الطويل على العالم برمته بما فيه حلف الناتو.

وتابع أن الحلف بدوره يساهم في مكافحة الفيروس، عبر دعم أكثر من 4 آلاف طبيب عسكري للجهود المدنية في احتواء الفيروس.

يشار أن رؤساء أركان دول حلف الناتو يعقدون 3 اجتماعات سنويا، بينها اجتماعان في بروكسل، وثالث بضيافة إحدى الدول الأعضاء.

وخلال هذه الاجتماعات، يتناقش رؤساء الأركان، حول التحديات الأمنية العالمية، وعمليات ومهمات الناتو.

بدوره، أوضح بيان صادر عن الجيش التركي، أن الأطراف بحثوا قضايا أمنية ومكافحة فيروس كورونا.