الكنيست يصوّت على الحكومة الجديدة مساء الخميس

يصوّت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مساء الخميس، على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي سيتناوب على رئاستها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، ورئيس الكنيست الحالي.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست في تصريح مكتوب، الخميس "سيعرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء هذا اليوم الخميس (الساعة 18:00بتوقيت القدس) تشكيلة الحكومة الـ35 أمام الهيئة العامة للكنيست".

وذكر أن نتنياهو سيلقي خطابا يعرض خلاله المبادئ الأساسية للحكومة، وسيذكر أسماء الوزراء.

وتحظى الحكومة الجديدة بدعم أحزاب تمتلك 72 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ 120.

كما سيجري مساء الخميس، انتخاب رئيس جديد للكنيست، بدلا من "غانتس" الذي سيشغل منصب نائب رئيس الحكومة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن من المرجح انتخاب وزير السياحة من حزب "الليكود" ياريف ليفين لهذا المنصب.

من المتوقع أن تضم الحكومة التي ستعلن، الخميس، 34 وزيرا.

وإضافة إلى حزب الليكود يضم الائتلاف من معسكر اليمين حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين، فيما يضم من المعسكر الآخر حزب "أزرق- أبيض" والعمل و"غيشر".

وبموجب الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس زعيم حزب "أزرق- أبيض"، الموقع في 20 أبريل/نيسان الماضي فسوف يتناوب كل منهما على رئاسة الحكومة، مع تقسيم الحقائب الوزارية مناصفة.

وسيترأس نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرا، يتولى خلالها غانتس منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، قبل أن يترأس الأخير الحكومة لمدة 18 شهرا.

وشهدت إسرائيل على مدى أكثر من عام، أزمة سياسية خانقة وجرت خلالها 3 جولات انتخابية، كان آخرها في 2 مارس/آذار 2020.