روسيا تبدي استعدادها للتفاوض مع واشنطن بشأن استكشاف القمر

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، السبت، استعدادها للتفاوض مع نظيرتها الأمريكية "ناسا" بشأن تنفيذ مشاريع مشتركة لاستكشاف القمر.

وقال نائب رئيس الوكالة الروسية سيرغي سافيلييف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" للأنباء، إن "المشاريع المتعلقة باستكشاف القمر يمكن أن تصبح عاملاً جديا للتنسيق بين البلدين في الأوقات الصعبة".

وأشار سافيلييف إلى أن "الوكالة الروسية للفضاء قامت باتصالات عديدة مع الأمريكيين بهذا الخصوص، وتم التباحث بمشاريع عدة ذات أهمية لكلا البلدين".

"لا سيما في ضوء اتفاقات بين موسكو وواشنطن بشأن تسليم المحركات الصاروخية المتخصصة بالفضاء للولايات المتحدة، واستقبال رواد الفضاء في المحطة الفضاء الدولية التي تعود لروسيا"، بحسب المسؤول الروسي.

وفي وقت سابق، أعلن مدير "روسكوسموس" دميتري روغوزين، أن الاجتماع المقبل لممثلي "روسكوسموس" و"وناسا"، الذي سيناقش خلاله مشاركة روسيا بمشروع المحطة الأمريكية القريبة من القمر "Gateway"، سيعقد في ربيع عام 2020.

وفي العام 2017، دخلت الوكالتان "روسكوسموس" و"ناسا"، في اتفاقية حول الإنشاء المشترك لمحطة بالقرب من القمر.

ومع ذلك، رفضت روسيا لاحقًا المشاركة بسبب عدم تكليفها بدور كبير بما فيه الكفاية (إنشاء وحدة بوابة وأنظمة دعم الحياة)، ثم كلفت "ناسا" روسيا بإنشاء مركبة فضائية لإيصال رواد الفضاء إلى مدار القمر.

وكان هناك خلاف آخر هو أن الولايات المتحدة كانت مهتمة بمدار القمر، وروسيا ترغب في دراسة سطح القمر.

ورغم أن الولايات المتحدة أعادت تنظيم جدول أعمالها فيما بعد، وأعلنت هدفها المتمثل في هبوط رائد فضاء على سطح القمر عام 2024، لم تجر مناقشة نشطة للمشروع الروسي الأمريكي.