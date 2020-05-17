الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو تؤدي اليمين الدستورية

بدأت، بعد ظهر الأحد، مراسم أداء اليمين الدستورية، للحكومة الإسرائيلية الجديدة، في الكنيست (البرلمان).

ومن المقرر أن يصوّت الكنيست أولاً على تشكيل الحكومة، ليصعد وزرائها الـ 36 واحد تلو الآخر إلى المنصة لأداء يمين الولاء، بحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وانطلقت المراسم بلا جمهور، وبحضور الرئيس رؤفين ريفلين، ورئيسة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) إستر حيوت.

والحكومة الجديدة، هي ائتلاف بين كتلة اليمين التي يتزعمها حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس.

ويحظى الائتلاف بثقة 72 عضوا في الكنيست من أصل 120.

وبموجب اتفاق الحزبين، سيتناوب الزعيمان على منصب رئيس الوزراء؛ حيث سيستمر نتنياهو في المنصب لمدة 18 شهرا، يكون خلالها غانتس نائبا له ووزيرا للدفاع، ثم يصبح الأخير رئيسا للوزراء في أكتوبر 2021 لمدة 18 شهرا أخرى.

واستهل نتنياهو كلمة له أمام الكنيست مخاطبا شريكه غانتس بالقول "بيني، عملنا سويا في الجرف الصامد (الحرب على غزة 2014)، أنا كرئيس وزراء وأنت كرئيس أركان الجيش، لحماية مواطني إسرائيل (..) أنا على قناعة أننا سنعمل هذه المرة أيضا سويا من أجل دولتنا".

وقال نتنياهو "إن كنا ذهبنا لانتخابات رابعة، لكانت التكلفة الإضافية ستصل إلى ملياري شيكل (نحو 566 مليون دولار)".

ومضى مستطردا "أما التكلفة الإضافية لحكومة وحدة فتصل إلى 85 مليون شيكل (حوال 24 مليون دولار) في العام، وهي تكلفة أقل كثيرا من كلفة انتخابات جديدة".

وقاطع نتنياهو نواب من القائمة المشتركة (تحالف 4 أحزاب عربية) و"ميرتس" صاحوا تجاهه "رشوة، احتيال وخيانة أمانة"، في إشارة إلى التهم الموجهة له في 3 قضايا فساد، والمقرر بدء محاكمته فيها في 24 من الشهر الجاري.

**تشكيلة الحكومة الجديدة

وزراء من معسكر الليكود:

رئيس الوزراء: بنيامين نتنياهو

المالية: إسرائيل كاتس

الداخلية وتطوير النقب والجليل: أرييه درعي

الأمن الداخلي: أمير أوحانا

التعليم: يوآف غالانت

حماية البيئة: جيلا غامليل

الاتصال بين الحكومة والكنيست: دودي أمسالم

المواصلات والبنية التحتية الوطنية: ميري ريغيف (ستشغل وزارة الخارجية بعد 18 شهراً)

الصحة: يولي أدلشتاين

التعاون الإقليمي: أوفير أكونيس

الاستخبارات: إيلي كوهين

القدس والتراث: الحاخام رافي بيرتس

الطاقة: يوفال شتاينتس

الأديان: الحاخام يعقوب أبيتان

البناء والإسكان: الحاخام يعقوب ليتسمان

تعزيز وتنمية المجتمع: أورلي ليفي أبوكسيس

التعليم العالي والموارد المائية: زئيف إلكين

الاستيطان: تسيبي حوتوفلي

وزراء من معسكر "أزرق- أبيض"

الدفاع: بيني غانتس

الخارجية: غابي أشكنازي (سيشغل منصب وزير الدفاع بعد 18 شهراً)

العدل: آفي نيسينكورن

العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية: إيتسيك شمولي

الاقتصاد: عمير بيرتس

الإعلام: يوعاز هيندل

الزراعة: ألون شوستر

السياحة: آساف زامير

العلوم والتكنولوجيا: يزهار شاي

الشتات: عومر يانكيليفيتش

الشؤون الاستراتيجية: أوريت فاركاش-هاكوهين

الهجرة والاستيعاب: بنينا تامانو-شطا

شؤون الأقليات: لم يشغل بعد

وزير بوزارة الدفاع (مسؤول عن الشؤون المدنية): ميخائيل بيتون

الثقافة والرياضة: حيلي تروبر

المساواة الاجتماعية: ميراف كوهين