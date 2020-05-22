عدد مصابي كورونا حول العالم يتجاوز حاجز الـ 5 ملايين

تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم حاجز الـ 5 ملايين و200 ألف.

وحسب موقع "Worldometer" المختص برصد آخر إحصائيات الفيروس حول العالم، وصل عدد المصابين إلى 5 ملايين و207 آلاف و910.

وتأتي الولايات المتحدة في صدارة الترتيب العالمي بواقع مليون و621 ألفا و196 إصابة، تليها روسيا بـ 326 ألفا و448 إصابة، والبرازيل ثالثة بـ 310 آلاف و921، ومن ثم إسبانيا بـ 280 ألفا و117.

وحلت بريطانيا خامسة بـ 250 ألفا و908، ثم إيطاليا بـ 228 ألفا و6، تليها فرنسا بـ 181 ألفا و826، وألمانيا بـ 179 ألفا و21، ومن ثم تركيا بـ 153 ألفا و548.

وجاءت إيران في المرتبة العاشرة، تبعتها الهند، وبيرو، والصين، وكندا، والسعودية، والمكسيك، وتشيلي، وبلجيكا، وباكستان.

وبلغ عدد الوفيات حول العالم 334 ألفا و848، بينما تعافى مليونين و83 ألفا و393 شخصا، في حين ما زال مليونان و780 ألفا و514 شخصا قيد الإصابة بالفيروس.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية أواخر 2019، قبل أن ينتشر في أكثر من 200 دولة لاحقا.