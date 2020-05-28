المرشد الإيراني يعيّن "علي لاريجاني" مستشاراً له

عيّن المرشد الإيراني علي خامنئي، رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي لاريجاني مستشاراً له وعضواً لمجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الخميس، أن لاريجاني الذي تولى منصب رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) في البلاد، طيلة الأعوام الـ 12 الأخيرة، عيّن مستشاراً لخامنئي وعضواً لمجمع تشخيص مصلحة النظام، عقب انتخاب محمد باقر قاليباف، خلفاً له في رئاسة البرلمان.

ويتولى مجمّع تشخيص مصلحة النظام في إيران، مهمة الفصل والحل بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور، كما يقدم المشورة إلى مؤسسة المرشد الأعلى ويساعد في حل خلافات السلطات الثلاث.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، انتخب البرلمانيون الإيرانيون، قاليباف رئيساً لمجلس الشورى في البلاد.

لاريجاني المولود في النجف العراقية عام 1957، ينتمي إلى التيار المحافظ المعتدل في إيران، ويحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة الغربية من جامعة طهران.