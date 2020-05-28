عدد المتعافين من كورونا بالعالم يتخطى 2.5 مليون

تجاوز عدد المتعافين من كورونا حول العالم، الخميس، حاجز مليونين ونصف، بحسب موقع "worldometer" المختص برصد إحصاءات الفيروس.

ووفق أحدث معطيات نشرها الموقع، فقد تماثل للشفاء مليونان و508 آلاف و291 مصابا بكورونا حول العالم.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة البلدان الأكثر تعافيا من الفيروس، بـ490 ألفا و130، تلتها إسبانيا بـ196 ألفا و958.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثالثة بـ 166 ألفا و647، وألمانيا رابعا 162 ألفا و800، وروسيا خامسا 150 ألفا و993.

وحلت إيطاليا في المرتبة السادسة بـ 147 ألفا و101، وتركيا سابعا 122 ألفا و793، وإيران ثامنا بـ111 ألفا و176 حالة شفاء.

يذكر أن إجمالي مصابي كورونا حول العالم، بلغ 5 ملايين و803 آلاف و99 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 357 ألفا و961، بحسب الموقع نفسه.