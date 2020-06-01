الشرطة الأمريكية: سقوط قتيل خلال فض احتجاج في كنتاكي

قتل شخص بالرصاص، الإثنين، خلال تفريق قوات الأمن الأمريكية حشدا من المتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجا على مقتل جورج فلويد، في مدينة "لويزفيل" بولاية "كنتاكي".

وقال ستيف كونراد، قائد شرطة لويزفيل، في تصريح صحفي، إنه "في الساعات الأولى من الإثنين، تم إرسال عناصر من شرطة لويزفيل، ووحدات الحرس الوطني إلى سوق "دينو" للأغذية لإخلاء حشد كبير عند موقف السيارات"، بحسب شبكة "سي إن إن" المحلية.

وأضاف: "عندما بدأ الضباط والجنود في إخلاء موقف السيارات، تم إطلاق النار عليهم في لحظة ما، ثم رد عناصرنا بإطلاق النار، ولدينا رجل قتيل في مكان الحادث".

وأوضح المسؤول الأمني أن "السلطات تقوم بجمع المقاطع المصورة من موقع الحادث، وتستمع إلى أقوال شهود العيان"، موكداً أنه "سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق".

وقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص، واحتجز نحو 4 آلاف و400 في الاحتجاجات التي تشهدها أغلب المدن الأمريكية منذ أكثر من 6 أيام، إثر وفاة جورج فلويد على يد الشرطة، بحسب موقع "نيويورك تايمز".

وتشهد جميع الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجات على مقتل فلويد، منذ الثلاثاء الماضي، تتحول أحيانا إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.