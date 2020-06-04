إصابة نائب بفيروس كورونا يعلق جلسات الكنيست في إسرائيل

أعلن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تعليق جلساته، الخميس، بعد ثبوت إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست في تصريح "ألغيت مناقشات اللجان اليوم (الخميس) بعد إعلان إصابة عضو الكنيست سامي أبو شحادة، بفيروس كورونا".

وأضاف "تقرر كإجراء احترازي إلغاء جميع اجتماعات اللجان المقررة اليوم في الكنيست".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم إبلاغ جميع العاملين بالكنيست، بعدم الحضور اليوم بانتظار اتخاذ قرار بهذا الشأن في وقت لاحق.

وكان النائب سامي أبو شحادة، من القائمة العربية المشتركة، كتب في تعليق على شبكات التواصل الاجتماعي الأربعاء "استلمت نتيجة فحص الكورونا الذي أجريته اليوم، نتيجة الفحص إيجابية".

وأضاف "أتوجه لكل من كنت بقربه في الأسبوعين الأخيرين، ليدخل للحجر الصحي ويقوم بإجراء الفحص في القريب العاجل للاطمئنان على صحته والتقليل قدر الإمكان من نشر العدوى".

وتابع أبو شحادة "الكورونا ما زالت بيننا، وهي تنتشر بوتيرة سريعة بالفترة الأخيرة بسبب عدم الالتزام الكامل بالتعليمات".

ومساء الأربعاء، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه "بلغ عدد مرضى فيروس كورونا في البلاد 17377 بينهم 291 حالة وفاة".

وأضافت "من مجمل الإصابات هناك 41 وصفت حالتهم متوسطة و27 خطيرة، و25 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي".